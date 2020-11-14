«Ее мама и парень выступили на ТВ». В Прикамье пропавшую 18-летнюю девушку будут искать в лесу

Девушка пропала два месяца назад. Фото: соцсети.

В Пермском крае возобновлены активные поиски 18-летней Ирины Ханган. Она ушла из дома в поселке Суксун еще 13 сентября. До сих пор ее поиски были безуспешны. Мама Ирины и ее парень из Закамска выступили на 1-м канале ТВ. Они приводили свои версии о возможных причинах исчезновения 18-летней девушки.

И вот сразу несколько поисковых отрядов объявили о возобновлении поисков. Искать Ирину будут в лесном массиве возле СНТ «Красава» неподалеку от деревни Хмели в Пермском районе.

- Форма одежды: «ЛЕС», яркая, удобная, теплая, - сообщили в пермском поисковом отряде имени Ирины Бухановой. - С собой желательно взять жилеты, фонари, воду, горячий чай, перекус, свистки. По возможности, - установить на телефон программу «Геотрекер».

Информацию можно сообщить по телефонам:

102 – полиция;

112 – ЕДДС;

+7 (342) 241-36-40.