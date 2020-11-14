«С места ДТП скрылся». В Прикамье водитель автобуса сбил 8-летнего школьника

Полиции пришлось разыскивать водителя автобуса, который скрылся с места ДТП.

В Соликамске водитель рейсового автобуса отъезжал от остановки, не заметил 8-летнего мальчика и сбил его. Он поскорей скрылся с места ДТП. Это случилось вчера днем. Сегодня в полиции сообщили, что виновника происшествия установили и задержали.

- Вчера около 14:25 в Соликамске у дома на улице Молодежная, 27 произошло ДТП, в котором пострадал 8-летний мальчик, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю - На остановочном комплексе водитель рейсового автобуса, начав движение, допустил наезд на школьника. Мальчик шел по правому краю проезжей части во встречном направлении. Водитель с места ДТП скрылся. Пострадавший вместе с родителями обратился в больницу, где ему был поставлен диагноз: закрытый перелом правой ключицы.

В момент аварии в автобусе находились 15 пассажиров. Никто из них не пострадал.

- Сотрудники ГИБДД задержали 58-летнего водителя, - рассказали в полиции. - За оставление места ДТП госавтоинспекторы составили на него протокол. Проводится административное расследование происшествия. Установлено, что в момент ДТП в автобусе находились 15 пассажиров. Никто из них не пострадал.