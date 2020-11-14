Отключение водоснабжения в Перми в ноябре 2020: без воды останутся десятки домов

Снова отключили воду.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В компании «Новогор Прикамье» сообщили о том, какие дома отключат от водоснабжения в ноябре 2020. Без воды останутся десятки пермских многоэтажек. Смотрим, не попал ли в список отключений ваш дом.
14 ноября, в субботу, с 9.00 до 9.00 15 ноября воды не будет в домах на улицах:
- Дениса Давыдова, 10, 12, 13, 15, 17;
- Космонавтов, 197А;
- Мира, 112, 114.
14 ноября на сутки с 12.00 до 12.00 15 ноября отключат воду:
- Макаренко, 19, 21, 23, 25;
- Юрша, 1, 1Б, 3, 3А, 5, 5А, 7.
16 ноября, в понедельник, с 10.00 до 19.00 не будет воды в доме на улице Ивана Франко, 39.
16 ноября с 9.30 на сутки до 9.30 17 ноября отключат водоснабжение:
- Казахская, 102, 104, 106;
- Сахалинская, 3.
17 ноября с 09.00 до 19.00 воды не будет в домах на улицах:
- Серединная, 19А;
- Фонтанная, 8.
18 ноября с 10.00 до 19.00 без воды придется посидеть в домах:
- Красновишерская, 59;
- Краснокамская, 16;
- Фрезеровщиков, 57, 86, 94.
21 ноября с 9.00 до 19.00 воду отключат в домах на улицах:
- Дениса Давыдова, 10, 12, 13, 15, 17;
- Космонавтов, 197А;
- Мира, 71, 71А, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 108, 110, 112, 114.