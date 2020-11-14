Отключение водоснабжения в Перми в ноябре 2020: без воды останутся десятки домов

Снова отключили воду. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В компании «Новогор Прикамье» сообщили о том, какие дома отключат от водоснабжения в ноябре 2020. Без воды останутся десятки пермских многоэтажек. Смотрим, не попал ли в список отключений ваш дом.

14 ноября, в субботу, с 9.00 до 9.00 15 ноября воды не будет в домах на улицах:

- Дениса Давыдова, 10, 12, 13, 15, 17;

- Космонавтов, 197А;

- Мира, 112, 114.

14 ноября на сутки с 12.00 до 12.00 15 ноября отключат воду:

- Макаренко, 19, 21, 23, 25;

- Юрша, 1, 1Б, 3, 3А, 5, 5А, 7.

16 ноября, в понедельник, с 10.00 до 19.00 не будет воды в доме на улице Ивана Франко, 39.

16 ноября с 9.30 на сутки до 9.30 17 ноября отключат водоснабжение:

- Казахская, 102, 104, 106;

- Сахалинская, 3.

17 ноября с 09.00 до 19.00 воды не будет в домах на улицах:

- Серединная, 19А;

- Фонтанная, 8.

18 ноября с 10.00 до 19.00 без воды придется посидеть в домах:

- Красновишерская, 59;

- Краснокамская, 16;

- Фрезеровщиков, 57, 86, 94.

21 ноября с 9.00 до 19.00 воду отключат в домах на улицах:

- Дениса Давыдова, 10, 12, 13, 15, 17;

- Космонавтов, 197А;

- Мира, 71, 71А, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 108, 110, 112, 114.