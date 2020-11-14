- Фото: Василий Вахрин

Мороз и солнце - такими словами можно охарактеризовать погоду в выходные дни, - Пермский край накрыл студеный арктический циклон.

- Выпал снег, и от осени почти не осталось заметных следов, - живописно прокомментировали прогноз на ближайшее время в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Все ближе подступает зима, уже слышно ее холодное дыхание. Будьте осторожны, на дорогах гололедица, снежный накат!

Впрочем, с погодной точки зрения морозы не только подступили, но и ударили. Впору сказать: «Здравствуй, зима!»

- В субботу днем в Перми будет от -4 до -9 градусов, но уже ночью похолодает до -17 градусов, а в низинах и до -24 градусов, - предупреждают пермские метеорологи. – В воскресенье дневная температура уже будет от -9 до -15 градусов. Это ниже климатической нормы на 8 градусов. Воскресный день обещает быть морозным и солнечным. В понедельник погода почти не изменится.

Однако на следующей неделе может немного потеплеть, а с неба посыплет снежком.

- Ко вторнику, 17 ноября, мощный антициклон отойдет к юго-востоку, вместе с ним отступят и холода, - обещают синоптики. - Возможен небольшой снег. В Перми ночью ожидается от -13 до -15 градусов, днем – от -5 до -7 градусов.