За двое суток коронавирус выявили в 29 территориях Пермского края

В Пермском крае не осталось ни одной территории "свободной" от коронавируса Фото: архив "КП"

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие двое суток, в Пермском крае зарегистрировано 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 29 территориях региона.

Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 240 заболевших. На втором месте Березники с 52 инфицированными, на третьем – Соликамск с 21 заболевшим. В Пермском районе обнаружено 16 жителей с COVID-19, в Чусовом 10, в Краснокамске - 9. Еще по шесть инфицированных выявлено в Кунгуре, Очере и Чердыни, по пять заболевших – в Добрянке и Осе. В Верещагино и Орде зарегистрировано по 4 случая заражения коронавирусной инфекцией. Еще по три жителя с COVID-19 обнаружено в Кишерти, Юсьве и Красновишерске. В пяти территориях два заболевших: Александровске, Кунгурском районе, Кудымкаре, Березовке и Горнозаводске.

По одному инфицированному выявлено в 8 территориях Пермского края: Кизеле, Суксуне, Юрле, Сиве, Губахе, Чайковском, Лысьве и Ильинском. Всего в Пермском крае с начала пандемии коронавируса выявлено 15 965 заболевших. В Пермском крае не осталось ни одной территории "свободной" от коронавируса.

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