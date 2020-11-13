Ушла из церкви и пропала: в Перми разыскивают 24-летнюю девушку

Анна Ходес. Фото предоставлено мамой пропавшей девушки

В Перми пропала 24-летняя Анна Ходес. Мама пропавшей девушки Светлана рассказала корреспонденту "КП", что 11 ноября около 18.00 ее дочь ушла из церкви на улице Борчанинова, 11 и исчезла.

- Думаю, она пошла на трассу и с дальнобойщикам уехала в Саратов, - предполагает Светлана.

Напомним, ранее Анна уже пропадала на две недели. Тогда ее нашли в Саратове. Мать пропавшей прилетела за ней и привезла домой. Теперь Светлана вновь просит неравнодушных людей, кто видел ее дочь, сообщить ей в социальных сетях. К поискам также подключились полицейские и волонтеры поискового отряда "Регион59".

Всех, кому известно местонахождение Анны, волонтеры просят сообщить по телефонам: 02, 102- полиция; 112 - ЕДДС; +7 (342) 241-36-40 - БРНС Пермь; 8-922-31-41-112 - волонтеры; 8-982-46-58-433 - инфорг Людмила.