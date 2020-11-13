В выходные в Перми откроют движение по правой стороне Героев Хасана

- Фото: Василий Вахрин

В ночь на субботу, 14 ноября, в Перми откроют движение по правой стороне улицы Героев Хасана на участке от Хлебозаводской до Бродовского тракта. Автомобилисты смогут передвигаться по одной полосе в каждом направлении. На участке ближе к перекрестку с Бродовским - по трем полосам: она будет организована при левом повороте с улицы Героев Хасана на Бродовский тракт для выезда из города.

Напомним, реконструкция улицы Героев Хасана на участке от улицы Хлебозаводской до улицы Василия Васильева началась еще летом прошлого года. По контракту срок завершения ремонта – конец 2021 года. По проекту в городе появится шестиполосная магистраль, а вдоль улицы обустроят тротуары и велодорожку.