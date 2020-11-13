В Прикамье выросли цены на медицинские услуги и лекарства

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В Пермском крае выросли цены на лекарства и медицинские услуги. Об этом со ссылкой на Пермьстат сообщает издание Buisness-class.

В октябре Комбинированные анальгетики, линекс, супрастин, настойка пустырника, таурин, алмагель, бромгексин подорожали на 3,44–16,41%. Также на 4% выросла цена аппаратов для измерения артериального давления и на 1,8% выросли центы на бинты.

Стоимость первичного приема у врача-специалиста выросла на 1,5 %, а ультразвуковое исследование брюшной полости – на 0,5 %.

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