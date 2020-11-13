Дилерский центр «Прага Моторс» рассказал о новой SKODA OCTAVIA в формате онлайн

Абсолютно новая SKODA OCTAVIA уже доступна к заказу. Фото: «Прага Моторс»

Онлайн презентация проходит со 2 по 15 ноября в группах в социальных сетях компании. Через день, ровно в 12:00 публикуются новые выпуски, в которых рассказывается всё от истории модели и технических характеристик, до уникальных решений SimplyClever, которые делают использование автомобиля проще, удобнее и функциональнее.

В каждом ролике спрятаны кодовые слова. Все, кто найдет и отправит верные ответы в личные сообщения группы, получат фирменные подарки от дилерского центра. Успевайте до 15 ноября!

Официальный дилер ŠKODA в Перми и Пермском крае— «Прага Моторс», адрес: Шоссе Космонавтов, 361;

Сайт: praga-motors.ru

Соцсети: instagram.com/skodaperm и vk.com/skoda_perm