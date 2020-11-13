В Перми у должника за тепло арестовали автомобиль

Фото: «Т Плюс»

В Дзержинском районе Перми собственник коммерческой недвижимости, накопивший 264 тыс. руб. задолженности за услуги отопления и горячего водоснабжения, лишился автомобиля марки «Лексус». Транспортное средство было арестовано в ходе совместного рейда сотрудников Пермского филиала «Т Плюс» и Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.

По предварительной оценке, стоимость автомобиля премиум-класса превышает 2 млн. руб. Если автовладелец не погасит задолженность за тепло и горячую воду, имущество будет реализовано в счет погашения долга за коммунальные услуги. Также должнику придется оплатить расходы на эвакуацию при аресте.

Задолженность коммерческих структур перед пермскими энергетиками «Т Плюс» на начало ноября составляет почти 500 млн руб. К злостным должникам-юридическим ли применяются и все предусмотренные законом меры принудительного взыскания: по решению суда накладывается арест на имущество и денежные средства, ограничивается энергоснабжение. Из числа ограничиваемых исключаются юридические лица, которые отнесены к попавшим в сложную экономическую ситуацию из-за распространения коронавирусной инфекции. Работа по урегулированию задолженности с такими клиентами ведется в судебном порядке.