Пермские школьники, которые вместо «Артека» оказались в обсерваторе для коронавирусных, вернулись домой

Сегодня утром в Пермь вернулись 16 девочек финалисток «Большой перемены».

В Пермь вернулась часть делегации школьников, которые не смогли попасть в «Артек» на конкурс «Большая перемена» в Крыму. Об этом сообщила Раиса Кассина, министр образования Пермского края.

- У нас хорошие новости. Сегодня утром в Пермь вернулись 16 девочек финалисток «Большой перемены», - сообщила Кассина в Инстаграме. - В обсерваторе в Евпатории сейчас остались мальчики, которые ждут результаты повторных тестов. Как только получим ответ, сразу отправим их домой.

Напомним, у школьников, которые отправились в Крым на конкурс «Большая перемена» обнаружили коронавирус. Тесты детям сделали за сутки до вылета. О том, что среди участников делегации есть заболевшие узнали в Москве, во время пересадки. Двоих развернули и отправили в Пермь, остальные 20 долетели до Симферополя, но на «Большую перемену» они так и не попали. Школьников отвезли в обсерватор. Дети жаловались на плохие условия проживания в нем.