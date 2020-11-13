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Пермским школьникам будут выдавать сухпайки во время дистанционного обучения

На них могут рассчитывать льготные категории детей
Анна Маркова
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Пермским школьникам из малоимущих семей будут выдавать сухпайки на время дистанта.

Пермским школьникам из малоимущих семей будут выдавать сухпайки на время дистанта.

Фото: Анна Маркова

В пяти городах Прикамья: Перми, Кунгуре, Березниках, Соликамске и Чайковском школьники с 5 по 11 классы приходят на дистанционное обучение с 16 ноября.

В департаменте образования Перми сообщили, что на время действия дистанта в образовательных учреждениях города будет организована выдача продуктовых наборов льготным категориям, как это было весной. Графики выдачи будут составлены в каждой школе и доведены до родителей.

Напомним, онлайн-формат для школ и учреждений дополнительного образования введен решением краевого оперштаба на 28 дней. Эта мера была необходима для недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции.

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