150 пермских призывников отправились в Санкт-Петербург

150 призывников отправились к месту службы. -

В пятницу, 13 ноября, со станции Пермь-2 отправился первый воинский эшелон осеннего призыва. 150 пермских призывников после прибытия в Санкт-Петербург будут распределены по частям Западного военного округа. Всего до окончания призыва в войска отправят более трех тысяч парней из Пермского края.

Эпидемия коронавируса сказалась на призывниках. На сборном пункте всех молодых людей проверяют на COVID-19, после этого направляют их в казармы. И до отправки возможности пообщаться с родными у призывников больше нет.

Прощальный митинг на привокзальной площади прошел с соблюдением масочного режима и прочих мер безопасности.