Дмитрий Самойлов: «При строительстве дома по бульвару Гагарина, 18 нужно сохранить баланс интересов»

Фото: ПЗСП

В конце октября городское сообщество направило письмо главе Перми Дмитрию Самойлову и депутатам Пермской городской Думы, в котором выражалось опасение насчет строительства жилого дома по бульвару Гагарина, 18. В обращении внимание уделено трём основным аспектам: безопасности строительства рядом с склоном, влиянию на реализацию проекта «Зеленое кольцо» и архитектурный облик города.

Глава города организовал встречу с представителями городского сообщества, подписавшими письмо, а также специалистами компании-застройщика АО «ПЗСП». Во встрече приняли участие член совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Татьяна Марголина, координатор проекта защиты малых рек «Слушай соловья» Надежда Баглей, президент Фонда культурного и природного наследия «Обвинская роза» Елена Плешкова, председатель Совета Пермского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Юрий Хохлов, депутаты гордумы Валерий Шептунов и Надежда Агишева, представители городских властей и АО «ПЗСП».

По словам директора по подготовке строительства АО «ПЗСП» Александра Черепанова, в рамках выполнения изыскательских работ был проведен перечень расчетов и мероприятий, которые обеспечивают безопасность строительства и эксплуатации жилого дома в этом месте. Также было отмечено, что общая площадь участков, которые являются собственностью компании-застройщика, составляет около 4 га, при этом строительство жилого дома предполагается на участке площадью 0,27 га.

– Для меня самое главное – быть уверенным в том, что все нормы безопасности соблюдены, жителям города ничего не угрожает. Для АО «ПЗСП» сверхзадачей будет сделать эту площадку примером не просто безопасного строительства рядом со склоном реки, но и образцом сохранения природного ландшафта. Конструктивная позиция застройщика, готового участвовать в благоустройстве территории, неравнодушное отношение экологов, у которых есть предложения по развитию долин малых рек, сможет обеспечить тот баланс интересов в городском сообществе, при котором в городе будет продолжено строительство домов и сохранится природный ландшафт значимых мест, – подчеркнул Дмитрий Самойлов.

Также в ходе встречи участники обсуждали планы по развитию прилегающей к дому территории, реализации проекта «Зелёное кольцо», визуальное восприятие места будущей застройки с разных точек города, планы по обеспечению социальной инфраструктурой будущих жителей дома.

Генеральный директор АО «ПЗСП» Алексей Демкин, комментируя аспекты проекта, неоднократно подчёркивал: проведен весь комплекс изысканий на предмет безопасности площадки, архитектурное решение проекта выполнено с учетом видовых особенностей местности. Кроме того, компания готова сотрудничать с общественностью по вопросу развития и благоустройства долины Егошихи, находящейся неподалёку от дома.

- Фундамент дома будет укреплен в коренных грунтах, не имеющих ни малейших признаков движения. От границы застройки до склона – около 25 м, вблизи кромки склона будет организована прогулочная улица со смотровой площадкой. Это решение мы приняли, опираясь на предложение экологической общественности города. Мы открыты и для любых других предложений, которые направлены на создание в долине Егошихи привлекательной и интересной рекреационной площадки, что соответствует концепции «Зеленого кольца». Для этого мы готовы безвозмездно передать более 2,5 га прилегающей к дому территории на склоне именно под создание такого общественного пространства, - отмечает Алексей Демкин.

Татьяна Марголина отметила, что обмен информацией между городскими властями и общественностью сегодня важен не только для строительства одного конкретного здания, на встрече обсуждались перспективные вопросы для развития города. По итогам обсуждения было принято решение о системном взаимодействии с общественностью при реализации этого проекта, совместной работе по облагораживанию кромочной части между Северной и Средней дамбами. Также городские власти совместно с компанией-застройщиком, представителями инициативной группы рассмотрят варианты использования прилегающей к дому территории, которая является собственностью АО «ПЗСП».