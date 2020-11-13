В Пермском крае коронавирус подтвердился еще у 210 человек

Из 210 новых заболевших - 83 мужчины, 117 женщин и 10 детей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Прикамье за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 210 человек. Днем ранее заболевших было - 201. Из новых заразившихся - 45 человек проходят лечение в больницах, 165 - амбулаторно на дому. За сутки скончались еще 7 пациентов с COVID-19.

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 15 965. Ежесуточный прирост больных - 1,3% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня - 1,07 (на 12 ноября - 1,07). Из 210 новых заболевших - 83 мужчины, 117 женщин и 10 детей (6 мальчиков и 4 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 54 человека, 94 человека в возрасте 45-65, 52 человека старше 65 лет.