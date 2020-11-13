Даже находясь за ограждением, подросток пытался вырваться. Фото: скрин с видео chp_59.

Стала известна судьба подростка, упавшего накануне в пермском торгово-развлекательном комплексе «Семья» на улице Революции. Об этом «КП»-Пермь» рассказали в пресс-службе Управления МВД по городу Перми.

- 12 ноября днем в дежурную часть отдела полиции №7 Свердловского района УМВД России по городу Перми поступило сообщение о том, что в торгово-развлекательном центре на ул. Революции мужчина упал с эскалатора, - сообщили нам в полиции. - На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что упавший мужчина ушел с места происшествия до прибытия сотрудников полиции. Сообщений о травме из медицинских учреждений города в полицию не поступало. По данному факту зарегистрирован материал проверки. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, молодой человек упал с третьего этажа крупного торгового центра в Перми после того, как попытался скрыться от охранника, уличившего его в воровстве обуви. Во время падения посетитель ТЦ сильно ударился, но смог встать и сбежать. Сейчас в полиции продолжают устанавливать его личность.

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