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В сентябре 2019 года преступник, находясь в состоянии алкогольного опьянения на земельном участке своего знакомого, поссорился с ним. Не сумев сдержать свой гнев, виновный вооружился колюще-режущим и твердым тупым предметами и нанес ими потерпевшему удары по телу и голове. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте. Пытаясь скрыть следы преступления, виновный сбросил тело в бетонный колодец, наполненный водой, расположенный на территории соседнего земельного участка.

- Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима с ограничением свободы сроком на 1 год — сообщили пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Кроме того, в счет морального вреда в пользу родственницы погибшего с виновного взыскан 1 миллион рублей.