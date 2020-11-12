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Общество

В Перми в октябре родилось больше тысячи детей

Традиционно мальчиков больше, чем девочек
Даниил Паньков
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Также было зарегистрировано 10 двоен

Также было зарегистрировано 10 двоен

Фото: Юлия Лоза

По данным ЗАГСа, в октябре свои отношения узаконили 634 пары. За месяц в городе родилось 1111 детей: 566 мальчиков и 545 девочек. Также было зарегистрировано 10 двоен. В Дзержинском районе — три двойни, в Индустриальном и Свердловском – по две, в Ленинском, Мотовилихинском районах и поселке Новые Ляды – по одной двойне.

Кроме того, в октябре пермяки стали реже менять фамилии, имена и отчества на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (66 актов о перемене имени против 74).