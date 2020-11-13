В Пермском крае санавиация помогла спасти 164 пациента с коронавирусом

С начала года Вертолет Ми-8 совершил 147 вылетов и помогла спасти жизни 208 жителям региона.

В Минздраве Пермского края рассказали о работе санавиации в регионе. С начала года Вертолет Ми-8 совершил 147 вылетов и помог спасти жизни 208 жителям региона (в том числе 29 детей). Из них 164 человека были с подтвержденным либо подозрением на коронавирус. Детей среди ковидных пациентов не было.

- При перевозке пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 все, кто присутствует на борту, в том числе пилоты, используют средства индивидуальной защиты. После полета все обрабатывается – одежда, оборудование и само воздушное судно, - рассказал Сергей Бондарь, заведующий отделением санитарной авиации Пермской краевой клинической больницы.

Модуль оснащен медицинским оборудованием: аппаратом искусственной вентиляции легких, системой мониторирования и дефибрилляции, электрокардиографом, кювезом для транспортировки новорожденных. Одновременно транспортируются как тяжелые пациенты, так и пациенты в средне-тяжелом состоянии.