В выходные в Пермский край придут крепкие морозы

В выходные и вначале следующей недели будет становиться только холоднее. Фото: архив "КП"

В Пермском крае зима похоже обосновалась окончательно. Снег уже не растает и придут первые крепкие морозы.

В ближайшие сутки 13 ноября осадки постепенно прекратятся, и в Предуралье установится зимний характер погоды, - сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха будет понижаться: завтра ночью ожидается -6…-11°, днем -4…-9°.

В выходные и вначале следующей недели будет становиться только холоднее: ночью -12…-17°, в горах и низинах -19…-24°, днем от -9 до -15°. В целом, это ниже климатической нормы на 4…8°.