Смертельное ДТП в Пермском крае: пьяный водитель ВАЗа влетел в автоэвакуатор и скончался на месте аварии

Фото с места происшествия: ОГИБДД по Нытвенскому городскому округу

- В очередной раз предупреждаем водителей о недопустимости управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, - говорят сотрудники ГИБДД по Нытвенскому городскому округу после аварии, которая произошла в ночь на 12 ноября.

- По автодороге «Подъезд к Перми от М7-Волга» со стороны Очера в направлении Перми двигался автомобиль ВАЗ 15 модели, которым управлял 27-летний житель поселка Уральский, - сообщили полицейские. - По неустановленной причине мужчина столкнулся с автоэвакуатором ГАЗ, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП водитель легковушки скончался от травм до приезда «скорой помощи», оба его пассажира госпитализированы в районные больницы Нытвы и Краснокамска.

Сотрудники ГИБДД установили, что погибший не имел водительского удостоверения, а в 2014 году уже привлекался за «Управление транспортным средством в состоянии опьянения». В настоящее время у него изъяты и направлены на химическое исследование образцы крови. Есть основания полагать, что в момент аварии мужчина находился в нетрезвом состоянии.