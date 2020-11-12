В Пермском крае работодателей обязали перевести 30% сотрудников на удаленку

Работодатели обязаны перевести 30% офисных работников на удаленную работу. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае продолжает расти заболеваемость коронавирусной инфекцией. Оперштаб по борьбе с ней принял решение о дополнительных ограничительных мерах. Работодатели обязаны перевести 30% офисных работников на удаленную работу.

Заведения общественного питания с 1.00 до 6.00, в это время оказывать услуги не смогут. Сокращено допустимое количество участников мероприятий в помещениях (до 30 человек).

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