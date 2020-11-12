Благотворительная анткоронавирусная акция помогла собрать в Прикамье почти 1,4 миллиона масок и перчаток

Медики благодарны за то, что жители Пермского края их поддерживают. Фото: краевое правительство.

Пожертвования на борьбу с коронавирусом в Прикамье начали собирать с 25 марта - по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в регионе была объявлена благотворительная акция.

С тех пор удалось собрать около 166 миллионов рублей, также благотворители в большом количестве приобретали средства индивидуальной защиты, оборудование, антисептики. Большая часть собранного направляется в медицинские учреждения края.

На заседании краевого оперштаба по борьбе с коронавирусом в Пермском крае губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул значимость инициативы жителей и предприятий, объединивших усилия в борьбе с COVID-19.

- Поддержка жителей и наших предприятий оказалась очень своевременной, - отметил Дмитрий Махонин. - Особенно в начале пандемии, когда требовалось срочно разворачивать койки, оснащать их, обеспечивать наших медиков средствами защиты. Но и сейчас поддержка не менее актуальна – пандемия увеличилась в масштабах.

Благотворительная акция по сбору средств на борьбу с коронавирусом стартовала в марте на базе Пермского краевого фонда социальной поддержки населения.

- За это время в ней приняли участие почти 190 благотворителей - физические лица, а также компании и крупные корпорации, – рассказал и.о. министра социального развития Павел Фокин. – Удалось собрать на борьбу с коронавирусом около 166 миллионов рублей, 164 из них уже израсходованы».

Что закупили?

Большую часть пожертвований направили на приобретение масок, перчаток, защитных костюмов, дезинфицирующих средств, на закупку оборудования. Для медицинских учреждений приобрели переносные изоляторы, для новых ковидных отделений купили кровати, телевизоры, рации, кулеры. Пермской краевой клинической больнице, краевому госпиталю и кардиологическому центру в ковидные отделения передали одноразовые маски, маски с фильтрами, защитные костюмы. В центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями доставили партию тестов на COVID-19.

Всего было закуплено 1,2 миллионов масок, 10,5 тысяч защитных очков, 16 тысяч перчаток, 38,5 тысячи защитных костюмов, 300 литров антисептиков для поверхностей и столько же для рук, а также 5 индивидуальных боксов для транспортировки жителей с коронавирусом и 250 фильтров к ним.

В ковидных отделениях медицинских учреждений за счет средств, собранных в рамках благотворительной акции, организована сотовая связь. Для этого приобрели 381 мобильный телефон и сим-карты, их использовали врачи, когда находились в «красных зонах». Кроме того, было закуплено 766 продуктовых наборов. Их предоставили тем жителям Пермского края, которые после закрытия границ вернулись в страну специальными рейсами и следовали на обсервации.

Что передали?

Также Павел Фокин отметил, что благотворители оказывали поддержку фонду в виде антисептиков, средств индивидуальной защиты или оборудования. С марта благотворители передали в фонд 4,5 тысяч защитных костюмов, 70 тысяч масок, 25 тысяч пар перчаток, 250 литров шампуня с антисептическими свойствами для уборки улиц и общественных пространств.

– Трудно недооценить такую помощь, – отметил главный врач центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Евгений Сармометов. – Особенно когда мы только входили в ковид и начинали оборудовать лаборатории, потребность в расходных материалах и тест-системах была очень большая. Любая помощь, которая сейчас идет в систему здравоохранения в виде оборудования, тестов, СИЗ, дезсредств, питания медработникам неоценима. Это показывает, что люди ответственны и понимают, какая нагрузка ложится на здравоохранение. И медикам отрадно сознавать, что они не оставлены один на один с коронавирусной инфекцией, что им готовы прийти на помощь жители края и предприниматели.

Благотворительный взнос может сделать каждый из нас. Для этого в назначении платежа необходимо указать: «благотворительная акция по сбору средств по борьбе с коронавирусом».