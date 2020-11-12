Уличный художник из Перми нарисовал граффити Хабиба Нурмагомедова и его отца

Рисунок выполнил пермский художник Вячеслав Каменских.

В центре города Дербента в Дагестане на фасаде девятиэтажного дома появилась граффити с изображением действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и его отца Абдулманап Нурмагомедов, который скончался 3 июля из-за осложнений после коронавирусной инфекции.

Рисунок выполнил пермский художник Вячеслав Каменских.

- Я еще в Дербенте, - рассказал «КП» Вячеслав. - Работа почти закончена, осталось немного. Ее мне заказали местные жители, которые гордятся своими земляками. Видел ли рисунок Хабиб, я пока не знаю.

Зато рисунок уже оценил Бывший чемпион Bellator Майкл Чендлер. В Инстаграме он восхитился им: «Это дань уважения Хабибу Нурмагомедову и его отцу», - написал Чендлер.