Говорить и «качать» одновременно: в Прикамье запустили VoLTE

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Этой осенью на экранах смартфонов у жителей Пермского края - абонентов МегаФона впервые появился значок VoLTE. Как пояснили в сотовой компании, теперь мобильные звонки проходят не только в традиционных 2G и 3G-сетях, но и по 4G. МегаФон впервые настроил голосовые вызовы по сетям LTE.

Сейчас пермяки смогут пользоваться мобильным интернетом даже во время звонка. До сегодняшнего дня технологии не позволяли одновременно разговаривать по телефону и отправлять фото по интернету. Чтобы продолжить загрузку, требовалось. завершить общение по телефону.

«Теперь, если во время онлайн-серфинга нашему абоненту поступит входящий вызов, интернет-сессия не прервется. Пермяки могут одновременно разговаривать по мобильному телефону и отправлять файл по электронной почте, пользоваться навигатором или продолжать загрузку видео», - рассказал директор МегаФона в Пермском крае Илья Головнин.

Новая технология также помогает экономить заряд аккумулятора смартфона и главное - пользоваться более качественной голосовой связью. Соединение устанавливается за пару секунд, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он рядом - в соседней комнате. Связисты пояснили: сеть VoLTE поддерживается большинством смартфонов и включается автоматически, либо в настройках гаджета.

Новая технология работает везде в нашем регионе, где настроена сеть четвертого поколения. Чтобы оценить новое качество звука, при звонке на городские телефоны номер набирается в полном федеральном формате с кодом города. Еще более ощутимое улучшение в качестве голосовой связи будет обеспечено для абонентов, если оба гаджета собеседников поддерживают данную технологию.