В Пермском крае коронавирус обнаружили уже у 201 жителя

Общее число заболевших в Пермском крае - 15 755. Фото: архив "КП"

В Прикамье коронавирус за сутки выявили у 201 человека. Днем ранее их было 200. По информации Роспотребнадзора - 64 человека проходят лечение в больницах, 137 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число заболевших в Пермском крае - 15 755. Ежесуточный прирост больных составил 1,3% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня - 1,07 (на 11 ноября - 1,08). Из 201 нового заболевшего - 78 мужчин, 118 женщин и 5 детей (3 мальчика и 2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет - 69 человек, 79 человек в возрасте 45-65, 48 человек старше 65 лет.

Скончались за сутки еще 9 пациентов с коронавирусом.