В России стартовал Зеленый день от Сбера - самый выгодный день в году

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В России стартовал самый выгодный день в году — Зеленый день от Сбера. Он продлится с 11 по 12 ноября для частных клиентов и с 11 по 17 ноября — для корпоративных клиентов.

В этом году Зеленый день пройдёт в несколько этапов:

- 11 ноября — в первый день праздника на сайте sber.ru будут проходить life-трансляции с популярными блогерами, которые расскажут в прямом эфире обо всех новинках Сбера и самых интересных предложениях;

- 11–12 ноября — каждый сможет воспользоваться уникальными скидками и предложениями от банка, компаний экосистемы Сбера и ее партнеров, которых в этом году более 170.

Свои предложения приготовили компании и сервисы экосистемы Сбера: Okko, Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе», СберЗдоровье, СберМобайл, СберЕАптека, СберКорус, СберАвто, «Сетелем», СберУслуги, СберЛизинг, «Работа.ру», 2ГИС, СберРешения, СберЛогистика, «Сбербанк страхование», «Сбербанк страхование жизни» и прочие.

В Зеленый день Сбера со скидкой можно купить квартиру! При одобренной ипотеке в Сбере можно в спокойном режиме выбрать недвижимость с дисконтом в более чем 600 ЖК во всех регионах страны, а потом застраховать новую или имеющуюся недвижимость с выгодой 40% по страховым программам СберСтрахование. Специальная ставка по кредиту и специальные условия по кредитной карте также порадуют участников Зеленого дня.

Зеленый день дает возможность не просто сэкономить, а сэкономить на два года вперед, например купив подписку СберПрайм по уникальной цене. В Зеленый день все покупки можно оформить онлайн и не почувствовать никакой усталости, а только радость. И коробка, кстати, будет: мультимедийная приставка SberBox с семейством виртуальных ассистентов «Салют» и голосовым управлением, превращающая любой телевизор в центр развлечений. В Зелёный день её можно приобрести по специальной цене.

Кроме того, клиенты, оформляющие потребительские кредиты в Зеленый день, получат снижение ставки на 2%. Возможность снизить ставку на 2 процентных пункта получат все заёмщики, которые оформят в Зеленый день, 11 и 12 ноября, заявку на потребительский кредит на сумму от 300 тыс. рублей и в течение полугода будут вносить платежи по графику: без просрочек и досрочного погашения. Процентная ставка снизится автоматически через 6 месяцев. Минимальная ставка после снижения — 9,9% и является рекордно низкой в истории Сбера.

Также в рамках Зеленого дня будут снижены ставки на рефинансирование кредитов. Минимальная ставка 10,9% будет фиксированной и доступна на суммы от 1 млн рулей. Среди других банковских предложений - "СберКарта" Travel Mastercard с приветственными 3000 миль и онлайн-тестирование для определения профориентации ребенка либо доступ к электронной библиотеке MyBook на 6 месяцев при оформлении накопительного страхования жизни в "СберCтраховании" по программам "Будущий капитал" и "Билет в будущее". Для бизнес-клиентов Сбер предлагает бизнес-карту Mastercard с кешбэком 10%, зарплатные выплаты без комиссии при подключении через "СберБизнес" и выгодные спреды - 10-20 копеек от курса рынка (при высокой волатильности курс может быть увеличен).

В Зеленый день свои предложения сделают более 170 федеральных и региональных компаний и брендов из разных областей торговли и сферы услуг. В том числе «Дочки-Сыночки» предоставят скидку до 20% на одежду и обувь; Xiaomi — до 24% на смартфоны; McDonald’s — специальный сет за 99 рублей; «Детский Мир» — дополнительную скидку от 10 до 25% на популярные товары; «Эльдорадо» — скидку до 30% и многие другие.

В регионах Волго-Вятского банка дополнительно к общим предложениям можно будет воспользоваться скидками от 8 крупных региональных партнеров, а порядка 90 застройщиков предоставят специальные предложения на приобретение квартир.

Петр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Проведение акции Зеленый день, которую Сбербанк проводит к своему Дню рождения, стало уже для нас доброй традицией. Вместо того, чтобы получать подарки, мы дарим их сами. На протяжении двух прошлых лет мы отметили очень хороший отклик со стороны наших клиентов и партнеров. И с каждым годом наш выгодный день становится все более масштабным. Надеюсь, что каждый примет участие в нашем празднике скидок и получит хорошее настроение».

Зеленый день, приуроченный к дню рождения Сбера, проходит в третий раз и уже приобрел фантастические масштабы. Впервые идея в свой день рождения не получать подарки, а дарить их возникла у Сбера в 2018 году. В первый же Зеленый день участниками акции стали миллионы россиян. К мероприятию сразу присоединились не только компании экосистемы Сбера, но и десятки партнёров по всей стране. По итогам акции продажи выросли в разы, позитивный эффект отметили как покупатели, так и продавцы, поэтому самый выгодный день в году стал новой традицией, заметной для всей страны. В 2019 году Зеленый день значительно набрал обороты, за два дня акции было обработано рекордное за всю историю банка количество кредитных заявок — 760 тыс. А сайт акции посетило 7,1 млн уникальных пользователей.

Подробности акции и все акционные предложения — на сайте.