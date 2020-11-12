В Пермском крае 143 пациента с тяжелой пневмонией подключены к аппарату ИВЛ

В Перми открыто дополнительно 160 коек для больных коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Перми на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом выступил и.о. заместителя председателя правительства Прикамья по вопросам здравоохранения Сергей Никифоров. Он озвучил некоторые цифры:

За неделю с 4 по 11 ноября дополнительно развернуто 235 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в четырех территориях региона.

В Перми открыто дополнительно 160 коек.

В общей сложности в регионе под лечение жителей с коронавирусом перепрофилировано 4424 койки. На сегодня в них находится 3678 пациентов: 1946 человек с коронавирусом, остальные – с пневмониями и подозрениями на инфекцию.

Из всех госпитализированных 143 пациента с тяжелой пневмонией подключены к аппарату ИВЛ (из них 101 чел. с COVID-19, 36 – с подозрением на инфекцию, 6 – с внебольничной пневмонией).