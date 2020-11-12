«Осадки прекратятся, но похолодает еще больше». Синоптики о погоде в Прикамье на ближайшие дни

В выходные дни в Прикамье ожидается установление над Уралом холодного антициклона. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Похоже, что снежный покров в Пермском крае станет постоянным. Синоптики не обещают потепления в ближайшие дни, а наоборот. По информации ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета 12 ноября днем -1…-6°, днем пройдут небольшие или умеренные снегопады.

В пятницу 13 ноября осадки прекратятся, а температура понизится ночью и днем до -4…-9°, по северу до -12°.

В выходные дни ожидается установление над Уралом холодного антициклона, причем в воскресенье (15 ноября) вероятно его усиление. Скорее всего, именно на 15 ноября придется пик похолодания. При прояснениях минимальная температура в ночь на 15 ноября вполне может опуститься до -13…-18°, а среднесуточные значения окажется на 6-8° ниже климатической нормы.