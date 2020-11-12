Пермяка осудили за секс 15-летней

Суд назначил молодому человеку наказание - 200 часов обязательных работ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Суксуне прошел суд над жителем Перми. Его обвинили в том, что он занялся сексом с девушкой, не достигшей шестнадцатилетнего возраста.

Следователи установили, что в марте молодой человек, находясь в одном из сел региона в состоянии алкогольного опьянения.

«В бане он совершил половое сношение без применения насилия и угроз его применения со своей знакомой 2005 года рождения, достоверно зная о ее несовершеннолетнем возрасте», - сообщает СКР по Пермскому краю.

Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.