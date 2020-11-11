В Прикамье собирают заявки на отлов бродячих животных на два года вперед

Фото: архив "КП".

В городе Чайковский Пермского края есть городская служба по регулированию численности безнадзорных животных. А вот приюта для бродячих псов нет. Его только обещают начать строить. Да и то не раньше 2022 года.

Сотрудники прокуратуры решили выяснить, чем же тогда занимаются работники муниципального казенного учреждения.

- Они мониторят ситуацию и собирают заявки на отлов, - сообщили в краевой прокуратуре. – Отлавливать и содержать безнадзорных животных пока негде - муниципального приюта-то в городе нет. По результатам проверки прокурор внес главе Чайковского городского округа представление.

Властям предложили как-то исправить ситуацию, чтобы не только пересчитывать псов на городских улицах.