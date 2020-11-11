Пермский хоккеист Егор Чинахов помог сборной России победить в Кубке Карьяла

Фото: паблик ВК «МОЙ ГОРОД – ПЕРМЬ!»

В паблике «МОЙ ГОРОД – ПЕРМЬ!» описывают взлет юного воспитанника пермского хоккея Егора Чинахова. В этом сезоне он дебютировал в КХЛ и стал открытием чемпионата. Он забросил 5 шайб в 5 матчах, став лучшим новичком КХЛ в сентябре и октябре.

- Во многом столь яркий дебют в лиге позволил Чинахову попасть в 1 раунд драфта НХЛ 2020 – в октябре под общим 21 номером Егор был выбран командой «Коламбус Блю Джекетс», - сообщают на странице паблика ВКонтакте.

Егор Чинахов – воспитанник пермского хоккея, он родился в 2001 году и уже в 3 года встал на коньки. Его отец Виталий Чинахов выступал за пермский «Молот».

Егор сейчас играет за омский «Авангард». Однако родной край не забывает: на его майке красуются цифры 59 в честь нашего региона.

В ноябре этого года Чинахов дебютировал в составе национальной сборной России на финском этапе Евротура – Кубке Карьяла – и сразу в роли альтернативного капитана команды. В заключительной игре с чехами он забросил шайбу и сделал голевую передачу. В итоге сборная России победила в Кубке Карьяла, обыграв в финальном матче соперников со счетом 3:0.