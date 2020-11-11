«Не надо было устраивать ночные танцы!» С 16 ноября на 28 дней в Прикамье ограничат работу кафе и ресторанов

Фото: краевое правительство.

Как известно, ранее в Пермском крае на время приостановили работу ночных дискотек. Но некоторые кафе и танцевальные рестораны решили, что на них запрет не распространяется. Днем там кормили людей, а ночью начиналось веселье.

В связи с этим на заседании краевого коронавирусного оперштаба решили надолго ограничить работу всех заведений общественного питания. «Не надо было устраивать ночные танцы!» - объяснили там.

В тоге с 16 ноября в течение последующих 28 суток кафе и рестораны не смогут работать после часа ночи до 6 утра. Это будет прописано в соответствующем губернаторском указе.

- Новые изменения в указ направлены на те заведения, которые днем работают как кафе, а в ночное время – как клуб, танцевальный ресторан, - объяснил губернатор Дмитрий Махонин. - При этом мы понимаем, что 70 процентов представителей ресторанного бизнеса – добросовестные и соблюдают меры безопасности, поэтому мы постарались найти компромисс, чтобы предприниматели могли продолжать работать.

Для сравнения: в Свердловской и Самарской областях с конца октября ресторанам и кафе запретили работать после 23.00 вечера до 6 утра.