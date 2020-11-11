В Прикамье разыскивают 36-летнего мужчину с припухшей нижней губой

Фото: страница ВК «Регион-59 – поиск пропавших» Пермь .

Родные, волонтеры и полиция разыскивают 36-летнего Антона Халилева, который пропал в поселке Ключи. Его коллеги рассказывают, что 6 ноября он ушел с работы, но домой так и не пришел. Связаться с ним не удается.

Волонтеры поискового отряда «Регион-59 – поиск пропавших» Пермь просят позвонить всех, кому что-либо известно о пропавшем по следующим телефонам:

- 02, 102 - полиция; - 112 - ЕДДС; - +7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь; - 8-922-31-41-112- волонтёры; - 8-982-44-43-134- инфорг Оксана .

Антон среднего телосложения, у него карие глаза, темно-русые волосы. Из особых примет – припухшая нижняя губа. Он был одет в ярко-синюю с черным куртку, черную толстовку, на ногах темные рабочие ботинки.