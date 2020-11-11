В Прикамье 15 процентов жителей уже приобрели иммунитет к коронавирусу

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На заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавируса глава регионального Роспотребнадзора Виталий Костарев рассказал о том, что 15 процентов жителей Пермского края приобрели иммунитет к коронавирусу. Такой вывод был сделан на основании проведенных тестов.

- Всего на начало октября на территории Прикамья проведено более 878 тысяч исследований на COVID-19, - сообщил Виталий Костарев. - На 11 ноября охват тестированием составляет 294 человека на 100 тысяч населения. Тестирование осуществляется в четырех лабораториях Минздрава: в краевом центре борьбы со СПИД, краевой инфекционной больнице, краевой станции переливания крови и краевой клинической больнице. А также – в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, ГУФСИН, ФМБА России МСЧ №140 и в частных клиниках.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, массовая вакцинация жителей Прикамья от COVID-19 запланирована на начало следующего года.