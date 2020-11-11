В Перми из-за утечки газа отравился ребенок

Мальчика с токсическим отравлением госпитализировали. Фото: Игорь БУЛАТОВ

В Перми 10 ноября около 23.00 в доме по улице шоссе Космонавтов, 82 произошла утечка газа. В результате 13-летний мальчика с токсическим отравлением госпитализировали в больницу.

В Газораспределение-Пермь нам подтвердили факт утечки, но подробности произошедшего не сообщаются.

- В отдел полиции № 1 города Перми поступило сообщение о том, что в результате утечки газа в многоквартирном доме по шоссе Космонавтов, пострадал несовершеннолетний ребенок, - сообщили в пресс-службе УМВД по городу Перми. - По данному факту зарегистрирован материал проверки, выясняются все обстоятельства произошедшего.