В Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете назначили нового ректора

У Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) утвердили ректора. Фото: архив "КП"

У Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) назначили нового ректора. Министерство просвещения подписало приказ и утвердило на должность Константина Егорова - проректора по учебной работе, сроком на пять лет. Приказ размещен на сайте университета.

Егоров исполнял обязанности ректора университета летом 2019 года. Тогда Минобр страны не продлило полномочия Андрея Колесникова, который возглавлял вуз.