С заботой о детях: «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» построил новое креативное пространство для детского творчества

Помещение оборудовано интерактивной панелью для проведения мастер-классов в онлайн-режиме и использования уже имеющейся видеотеки занятий для малышей. Фото: «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Предприятия ЛУКОЙЛа поддерживают социальные проекты, оказывая помощь в развитии культуры, науки и образования. Заботятся пермские «лукойловцы» и о самых маленьких. 10 ноября в «Детском саду открытий и изобретений «Эврика» начала работу новая студия «Мастер-класс».

Новое креативное пространство для детского творчества создано благодаря поддержке предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Красную символическую ленту перерезали Сергей Андронов, генеральный директор пермского нефтеперерабатывающего завода ЛУКОЙЛа и Оксана Провкова, заведующая детским садом. В этот день воспитанники «Эврики» приняли участие в мастер-классе по созданию новогодней игрушки, который прошел в новой студии.

Новая площадка для творческого развития позволяет педагогам проводить с детьми необычные творческие уроки. В роли наставников могут выступать и воспитатели, и родители, и сами дети. Помещение оборудовано интерактивной панелью для проведения мастер-классов в онлайн-режиме и использования уже имеющейся видеотеки занятий для малышей. Также появилась возможность проводить телемосты с детскими садами не только Перми и Пермского края, но и с детьми из разных городов России.

Фото: «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Строительство здания детского сада было профинансировано в 2013 году Компанией «ЛУКОЙЛ» и безвозмездно передано в муниципальную собственность в 2014 году. Благодаря плодотворному взаимодействию с благотворительным фондом «ЛУКОЙЛ» значительно улучшилась материально-техническая база: появился интерактивный холл на 1-м этаже, «Лего-холл» - на 2-ом, а также виртуальный зал - на третьем.

- На самом деле, для нас очень важна поддержка наших социальных партнеров. Поскольку, ежегодно мы обновляем содержание образовательного процесса, внедряя все новые приоритетные направления, которые интересны детям и взрослым. В этом году, это замечательное открытие студии «Мастер-класс», где дети смогут реализовать себя, создавая свои авторские продукты и разработки, - рассказала Оксана Провкова, заведующая детским садом «Эврика».

Фото: «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

- Мы принимали участие в строительстве детского сада. Практически, каждый год мы реализуем целевые программы, для того, чтобы детский сад «Эврика» становился все лучше и лучше. Мне бы очень хотелось, чтобы те дети, которые выходят из стен этого садика, уверенно шли по жизни и приносили пользу нашей стране, - отметил Сергей Андронов, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

С 2011 года с помощью ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза в городе Перми восстановлено более 20 групп детских садов, ранее занятых под непрофильные помещения. Если сложить, то на сегодняшний день предприятием отремонтировано 3 детских сада и один детский сад «Эврика» построен.