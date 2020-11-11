В администрации Перми рассказали, в каких районах хуже всего убирают дороги и тротуары

В Перми сегодня утром провели, как проходит уборка улиц Перми. Фото: Дарья Вострикова

В Перми сегодня утром провели, как проходит уборка улиц Перми. Больше всего нарушений при проверке выявили в Индустриальном (подрядчик - ООО «Техноград») и Кировском районах (подрядчик - ООО «СУ-157»). Об этом в своем Instagram сообщил мэр города Дмитрий Самойлов.

«Главе Индустриального района Александру Иванову и и. о. главы Кировского района Константину Савину дано поручение до конца рабочего дня проконтролировать приведение дорог и тротуаров в порядок. Если этого не будет сделано, то принимать решение о штрафах для подрядных организаций», - написал мэр.

Также Дмитрий Самойлов раскритиковал состояние площади перед Центральным рынком и улице Пушкина - сегодня там наблюдалась гололедица, сообщает издание Business Class.