«Психологическая отметка преодолена». В Пермском крае 200 заболевших коронавирусом за сутки

Общее число заболевших в Пермском крае 15 554. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае поставлен новый антирекорд по числу заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки в регионе COVID-19 обнаружили у 200 человек.

По информации Роспотребнадзора: 113 человек проходят лечение в больницах, 87 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число заболевших в Пермском крае 15 554. Ежесуточный прирост больных составил 1,3% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,08 (на 10 ноября – 1,08).

Из 200 новых заболевших - 82 мужчины, 113 женщин и 5 детей (3 мальчика и 2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет - 35 человек, 101 человек в возрасте 45-65, 59 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение.