Райффайзенбанк запустил технологию индивидуального подключения к зарплатному проекту работодателя

Фото: Райффайзенбанк

Райффайзенбанк запустил цифровой сервис, который позволяет работодателям подключать сотрудников к зарплатному проекту в индивидуальном порядке. С помощью специальной ссылки, которую компания может разметить в интернете, отправить по корпоративной почте или встроить в процесс онбординга, новый сотрудник получает возможность самостоятельно изучить тарифы, выбрать зарплатную карту, а также дату и место доставки.

“Банк берет на себя коммуникацию с работниками в части консультирования по продукту и согласования деталей доставки. Это не только экономит ресурсы работодателя, но и позволяет сотрудникам самостоятельно выбирать зарплатный продукт и более гибко управлять своим временем, не привязываясь к конкретному банковскому отделению, - отметил Владимир Лефтерогло, руководитель отдела развития зарплатных проектов Райффайзенбанка. - Рынок зарплатных проектов в России активно меняется, и банки перестраивают свои процессы. Вместо массовой выдачи карт на предприятии мы видим появление новой простой и гибкой модели, которая дает клиенту понятный продукт, способный решать все его финансовые задачи – от оплаты покупок до получения кэшбэка и возможности дистанционно открывать накопительные и инвестиционные продукты».