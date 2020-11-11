В Пермских колониях запретили свидания

В учреждениях ГУФСИН Пермского края запретили свидания с родственниками подозреваемых, обвиняемыми и осужденными. Фото: Василий Вахрин

В учреждениях ГУФСИН Пермского края запретили свидания с родственниками подозреваемых, обвиняемыми и осужденными. Информация размещена на сайте ведомства. Это связано с напряженной ситуацией с коронавирусной инфекцией.

«Ограничения вводятся в целях предупреждения распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы», - сообщает пресс-служба ГУФСИН Пермского края.

Свидания запрещены с 12 ноября и до особых указаний ФСИН России. Такие же ограничительные меры в колониях, СИЗО и больницах ведомства.