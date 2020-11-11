В Перми, Чайковском и Краснокамске долги жителей за тепло и горячую воду будут взысканы через суд

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Должники за тепло и ГВС в Перми, Чайковском и Краснокамске получили уведомления о взыскании неплатежей. Они не оплачивали услуги отопления и горячего водоснабжения в течение трех и более месяцев и теперь, чтобы избежать судебных разбирательств, должны в кратчайшие сроки выполнить свои обязательства перед энергетиками.

По решению суда у должников могут быть арестованы денежные средства на банковских счетах, личное имущество, ограничено право на проведение сделок с недвижимостью. Уточнить сумму долга можно в квитанции и по номеру телефона расчетно-кассового центра, которые также указаны в квитанциях. В случае, если задолженность на момент получения уведомления будет погашена, у клиента нет необходимости дополнительно информировать об этом ресурсоснабжающую организацию — данные о платежах актуализируются ежедневно и в этом случае судебный иск подан не будет.

На начало ноября 2020 года общий долг физических лиц перед предприятиями Группы «Т Плюс» в Пермском крае составляет 2,99 млрд рублей. Недополученные средства могли бы быть направлены на ремонт и реконструкцию тепловых сетей для повышения качества услуг энергоснабжения.

Взыскание задолженности через суд, арест имущества и денежных средств — вынужденная мера воздействия. Подавляющее большинство клиентов компании — добросовестные плательщики, для которых проводятся поощрительные акции.

«Сейчас в регионе проходит акция "Я плачу за тепло!", в рамках которой жители региона могут получить 2 тыс. рублей на свой счет для оплаты услуг отопления и ГВС. Для этого требуется в течение 6 месяцев вовремя оплачивать тепло и горячую воду. Кроме того, в ноябре стартовала традиционная акция«В Новый год — без долгов!». Сотни клиентов, которые оплатят квитанции за ноябрь и декабрь до конца года, станут обладателями ценных подарков», — отмечает директор Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.