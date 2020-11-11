За сутки коронавирус выявили в 25 районах Пермского края

Всего в Пермском крае 15354 заболевших с начала пандемии. Фото: Игорь БУЛАТОВ

В Пермском крае заболевших коронавирусом за прошлые сутки выявили в 25 территориях региона. Их число – 196.

По результатам исследований Роспотребнадзора за прошедшие сутки, в Прикамье зафиксировано 196 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 25 территориях региона.

Больше всего жителей с COVID-19 в Перми – 112 заболевших. На втором месте по заболеваемости Березники – 18, на третьем – Чайковский (8 заболевших).

В Пермском районе обнаружено 7 жителей с COVID-19, в Соликамске 6 заболевших. Еще по четыре инфицированных выявлено в Кунгуре, Краснокамске, Суксуне, Нытве и Кунгурском районе, по три заболевших - в Лысьве и Осе. Еще по два жителя с COVID-19 в Горнозаводске, Чернушке, Орде, Чусовом, Оханске и Большесосновском районе.

По одному заболевшему в 7 территориях Прикамья: Александровске, Октябрьском, Верещагино, Карагае, Кишерти, Красновишерске и Куеде.

Всего в Пермском крае 15354 заболевших с начала пандемии. На сегодняшний день заболевшие есть во всех территориях края.