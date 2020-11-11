Жители более 50 домов Перми останутся без воды на этой неделе

Более 50 домов попадут под отключения воды на этой неделе.
Фото: архив "КП"
На этой неделе компания «Новогор - Прикамье» запланировала ремонтные работы на водопроводе в разных районах Перми. Отключение воды ждет жителей более пятидесяти домов. Публикуем адреса домов тех, кому стоит запастись водой.
12 ноября с 9.30 до 19.00 воды не будет на улицах:
Братская, 135, 135А, 137А, 139, 169
Казахская, 39, 70, 70/2, 71, 71А
Узбекская, 53, 55, 61, 74, 76, 86, 90
13 ноября с 10.00 до 10.00 14 ноября не будет воды:
Декабристов, 35;
Подводников, 75.
14 ноября с 9.00 до 19.00 воду отключат в домах:
Азотная, 63 а;
Бушмакина, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 54, 67;
Колвинская, 26, 67;
Можайская, 18, 20, 3, 6, 9.
14 ноября с 9.00 до 9.00 15 ноября:
Дениса Давыдова, 10, 12, 13, 15, 17
Космонавтов, 197А
Мира, 112, 114
14 ноября с 12.00 до 12.00 15 ноября:
Макаренко, 19, 21, 23, 25;
Юрша, 1, 1Б, 3, 3А, 5, 5А, 7.