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Общество

Жители более 50 домов Перми останутся без воды на этой неделе

Рабочие будут проводить плановые ремонтные работы
Анна Маркова
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Более 50 домов попадут под отключения воды на этой неделе.

Более 50 домов попадут под отключения воды на этой неделе.

Фото: архив "КП"

На этой неделе компания «Новогор - Прикамье» запланировала ремонтные работы на водопроводе в разных районах Перми. Отключение воды ждет жителей более пятидесяти домов. Публикуем адреса домов тех, кому стоит запастись водой.

12 ноября с 9.30 до 19.00 воды не будет на улицах:

Братская, 135, 135А, 137А, 139, 169

Казахская, 39, 70, 70/2, 71, 71А

Узбекская, 53, 55, 61, 74, 76, 86, 90

13 ноября с 10.00 до 10.00 14 ноября не будет воды:

Декабристов, 35;

Подводников, 75.

14 ноября с 9.00 до 19.00 воду отключат в домах:

Азотная, 63 а;

Бушмакина, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 54, 67;

Колвинская, 26, 67;

Можайская, 18, 20, 3, 6, 9.

14 ноября с 9.00 до 9.00 15 ноября:

Дениса Давыдова, 10, 12, 13, 15, 17

Космонавтов, 197А

Мира, 112, 114

14 ноября с 12.00 до 12.00 15 ноября:

Макаренко, 19, 21, 23, 25;

Юрша, 1, 1Б, 3, 3А, 5, 5А, 7.