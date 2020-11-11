В Пермском крае мужчина привязал собаку с двумя щенками к дереву в лесу и уехал

Волонтеры просят помочь разыскать собаку.

В районе Чусовского водозабора 9 ноября местные жители случайно увидели привязанную к дереву в лесу собаку. Крупная, белая сука была с двумя маленькими щенками. Выяснилось, что в лес животных привез мужчина, привязал животное и уехал.

- Когда ее отвязали, она оставила щенков и убежала, - говорит Лариса. - Поиски результата не принесли. Возможно, собака направилась в сторону дома.

Щенков забрали волонтеры на искусственное вскармливание, а жизнь собаки сейчас находится в смертельной опасности. Ошейника и поводка на ней нет, но крупная, массивная, светлая по окрасу она не может остаться незамеченной, мы хотим ее найти, чтобы помочь.

Будем благодарны за любую достоверную информацию о ее местонахождении. Может быть кто-то узнает собаку своих друзей или знакомых, звоните или пишите. Анонимность гарантируем.

Если вы увидите собаку, просьба позвонить по телефону 8 (342) 247-37-07, Лариса.