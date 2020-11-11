«Вечером похолодает». Какой будет погода 11 ноября в Пермском крае

Сегодня вечером возможно прояснение и более существенное похолодание до -5…-8°. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае 11 ноября ожидается похолодание. Днем температура воздуха в регионе будет от -1…-5° градусов, но к вечеру станет холоднее. По информации ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета вероятны кратковременные снегопады. Вечером возможно прояснение и более существенное похолодание до -5…-8°.

12 ноября температура воздуха в ночь на четверг -4…-9°, днем -1…-6°, днем пройдут небольшие или умеренные снегопады.