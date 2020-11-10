В пермской больнице «РЖД» начали принимать пациентов с коронавирусом

Фото: Минздрав Пермского края

10 ноября пермская больница «РЖД-Медицина» приняла первых пациентов с коронавирусом. Здесь уже открыли 60 коек для больных COVID-19. Вскоре появятся еще 60, в том числе 6 реанимационных.

Здание стационара разделили на «чистую» и «красную» зоны, между которыми смонтировали санпропускники. Больницу оснастили дополнительным оборудованием, в том чисел пятью аппаратами ИВЛ и кислородными концентраторами.

Во все палаты провели кислородную разводку. Закупили пульсоксиметры, шприцевые дозаторы, средства индивидуальной защиты – медицинские халаты, шапочки, бахилы, комбинезоны.

- Все 22 врача, 42 медицинских сестры и 22 санитара железнодорожной больницы, которые ранее работали в кардиологии, терапии, хирургии и других неинфекционных отделениях, прошли дополнительное обучение и специальную подготовку, - рассказали в министерстве здравоохранения Пермского края. - Кроме того, в госпиталь приняты на работу два врача-ординатора из пермского медуниверситета.