В Перми пройдут матчи чемпионата Европы

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Два заключительных туров квалификации чемпионата Европы по баскетболу пройдут в феврале будущего года в Перми. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

- Отличная новость для всех баскетбольных болельщиков! - написал он на своей странице Вконтакте. -Совместно с организаторами Евробаскета-2022 и Российской Федерацией баскетбола договорились о проведении в Перми Решающие игры с участием сборной России и других команд из группы B пройдут в феврале на паркете УДС «Молот».

Напомним, кроме сборной России в группе «B» выступают сборные команды Италии, Северной Македонии и Эстонии.