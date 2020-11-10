Лучшее в «Билайн ТВ»: новая подписка «4в1» с more.tv, ivi, ViP Play и дополнительным контентом за 399 рублей в месяц

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Билайн представляет новую ТВ-подписку «4в1» для всей семьи, которая включает эксклюзивный контент от ведущих онлайн-сервисов: more.tv (18+), ViP Play (18+), ivi (12+), а также фильмы, сериалы и мультики от «Билайн ТВ» (12+).

Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн:

«Новая подписка «4в1» - это уникальное для рынка предложение: пользователи «Билайн ТВ» смогут одними из первых смотреть главные российские и зарубежные премьеры, представленные на различных популярных видеосервисах, и при этом экономить 40% от общей стоимости всех подписок. Мы работаем над тем, чтобы сделать контент в «Билайн ТВ» более разнообразным, а настоящий домашний кинотеатр для всей семьи – более доступным. С новой подпиской «Билайн ТВ» еще больше пользователей получат возможность выбрать для просмотра то, что интересно именно им».

При подключении подписки «4в1» пользователи получают доступ к самому разнообразному контенту: фильмы, сериалы, мультфильмы и шоу.

- Подписка more.tv дает пользователям «Билайн ТВ» возможность смотреть премьеры российских сериалов до эфира на ТВ, а зарубежных сериалов – одновременно со всем миром, а также открывает доступ к собственным сериалам и шоу more originals. Эксклюзивный контент в рамках подписки включает в том числе нашумевший сериал «Чики» и подростковую драму «Трудные подростки». Владельцы подписки также смогут первыми увидеть один из самых ожидаемых сериалов осени – первый сериал Федора Бондарчука «Псих», премьера которого состоится уже сегодня.

- Подписка ViP Play открывает доступ к новинкам кино, модным сериалам, мультфильмам, научным передачам, развлекательным шоу и спортивному контенту видеосервиса. Пользователи «Билайн ТВ» смогут посмотреть, в частности, комедию про девушек «Отпетые мошенницы» с Энн Хэтэуэй, остросюжетный боевик «Миссия невыполнима: Последствия», продолжение культовой саги о Гарри Поттере «Фантастические твари и где они обитают», а также, уже совсем скоро, «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с харизматичным Робертом Дауни младшим.

- Подписка ivi включает тысячи фильмов и сериалов, среди которых – эксклюзивы, доступные, в том числе, в 4K и с объемным звуком 5.1. Эта подписка позволит не пропустить ни одной эксклюзивной премьеры ivi, а также выбрать подходящие фильмы для просмотра в кругу семьи – например, провести вечер за просмотром фильма ужасов «Маяк» с Робертом Патиссоном и Уиллемом Дефо в главных ролях, биографической мелодрамой «Джуди», где Рене Зеллвегер играет легенду Голливуда Джуди Гарленд, а также драмой «ВМаяковский» про жизнь известного поэта с участием топовых российских актеров.

- Контент от «Билайн ТВ» включает в себя фильмы разных жанров, все сезоны популярных сериалов, познавательный контент, а также мультсериалы для самых маленьких зрителей. Пользователи подписки уже сейчас могут смотреть кинохиты проката: фильмы «Волк с Уолл Стрит», «Дюнкерк», «Черный рыцарь», «Зеленая книга», «Гонка», а также сериалы «Золотая жизнь» от HBO и «Сектор Zero» от Canal+, мультсериал «Удивительный дом профессора Амброзиуса» от Disney Channel и другой контент с высоким рейтингом.

Активировать подписку просто: достаточно зайти в раздел «Видео» в «Билайн ТВ», найти подписку «4в1» и нажать кнопку «Активировать». Первые 3 дня абоненты смогут опробовать подписку бесплатно. Предложение действует до 30 ноября 2020 г. и недоступно для абонентов Домашнего цифрового телевидения.